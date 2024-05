Dá para ser feliz e pensar em sexo diante de uma tragédia como a do RS?

Boa parte dos brasileiros estão sensibilizados com a tragédia que assola quem vive no Rio Grande do Sul. É sem dúvida nenhuma uma situação muito triste, que exige dos acometidos resiliência sem precedentes e empatia do restante da população.

Mas como fica a vivência de prazer, quando o entorno é repleto de caos e dor?

Como psicoterapeuta, tive muitos pacientes que revelaram incômodos nesse sentido. Como postar uma foto feliz, de uma viagem, quando outros tantos estão sem casa? Como fazer publicidade para vender serviços ou produtos, quando tantas pessoas não têm o que comer? Até quando é politicamente correto prantear o sofrimento humano, a fim de passar ileso ao tribunal da boa conduta social?