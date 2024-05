Vá com calma e use a imaginação: como caprichar e arrasar nas preliminares

Lembrar que o homem leva de um a três minutos para se excitar, enquanto as mulheres pode levar o triplo (ou até mais!) desse tempo para começar a entrar no clima, faz toda a diferença. Então, nada de pressa ou preocupações desnecessárias. As preliminares devem durar o período satisfatório para os dois. Vale dizer que, em muitos casos, são até mais gostosas do que a fase da penetração.

2. Contexto

Esse fator faz toda a diferença para a prática sexual e não deve ser negligenciado. Inclusive, porque tem muito a ver com o primeiro fator — o tempo. Nenhuma transa se iguala a outra, ainda que com o mesmo par, e existem situações específicas em que as preliminares precisam ser adequadas às circunstâncias. Não dá para fazer tudo do mesmo jeito sempre, certo?

Casais que acabaram de se conhecer ou estão vivendo um momento 100% casual certamente vão se dedicar mais a fazer uma exploração minuciosa do corpo um do outro, enquanto aqueles que estão juntos há anos provavelmente já sabem o que os excita.

Se a mulher estiver no período pós-parto, por exemplo, as carícias devem ser mais prolongadas e delicadas. Uma rapidinha às escondidas exige "velocidade" e um encaixe diferente para fazer sexo, o que muda o perfil das preliminares. Já o sexo na água tende a ter preliminares mais "preguiçosas" e ensaboadas... Tudo depende, portanto, do contexto.

3. Expectativa

Não é sempre que isso acontece, mas alguns casais já vão para a cama com uma certa perspectiva a respeito da pegada da transa. Ou seja, se o sexo terá um teor mais romântico, se a ideia é partir para algo mais selvagem, se colocarão em prática uma fantasia fetichista... Tudo isso afeta a maneira como as preliminares se desenrolam.