Mulher diz ter sido vítima de importunação sexual em bar no PA; veja vídeo

O UOL tenta contato com sócio afastado. O espaço segue aberto para manifestação.

O que diz a empresa

Estabelecimento diz que condena qualquer forma de assédio, importunação ou violência. "Entendemos que o apoio as vítimas é tão importante quanto as medidas internas foram tomadas. Estamos colaborando com as autoridades para garantir que a justiça seja feita e as vítimas preservadas", diz nota enviada ao UOL.

Empresa afirmou que acompanhou vítima até a delegacia para o registro da ocorrência. "Na delegacia, fornecemos para as vítimas, às 06:42h e 7:14h, no dia do ocorrido, os vídeos das câmeras que flagram a importunação. Fornecemos no mesmo dia o endereço do ex-sócio para recebimento da intimação e mantivemos contato direto (via WhatsApp) com as vítimas em todos os dias após o ocorrido prestando suporte".