Bateu aquela preguiça de transar? Estas dicas te ajudam a recuperar o pique

É fato: casais que trabalham muito, com ou sem filhos, que chegam em casa tarde ou têm horários distintos sempre acabam deixando o sexo para outro dia. O cansaço, a exaustão, as preocupações com as demandas da semana e a proximidade do par fazem com que transar vire alvo de um adiamento eterno.

Com a procrastinação, as pessoas nunca chegam às vias de fato e acabam perdendo também a intimidade e a cumplicidade necessárias para alimentar qualquer relação. A boa notícia é que, com atitudes simples, é possível reverter a situação. Confira:

1 - Reflita

Você está mesmo sem tempo para transar? Entenda que, às vezes, é questão de elencar prioridades. Se você ficasse doente e tivesse que passar uma hora do seu dia no hospital, conseguiria fazer isso? É provável que sim.