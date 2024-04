Não consegue mais se apaixonar? Um livro pode te ajudar, diz Tati Bernardi

Você acha que perdeu a capacidade de se apaixonar? Um livro pode te ajudar a entender o porquê, diz Tati Bernardi no episódio desta quarta-feira (24) do quadro Tatiando. A escritora e roteirista recomenda a história em quadrinhos "A rosa mais vermelha desabrocha: O amor nos tempos do capitalismo tardio ou por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia", da sueca Liv Strömquist, uma obra pela qual ela confessa ser "muito obcecada".

O livro tenta explicar por que o amor deixou de ser considerado uma força misteriosa para se tornar algo racionalmente explicável. Para Strömquist, a razão principal é justamente o capitalismo tardio. "Se você estiver sofrendo por amor ou mesmo fazendo alguém sofrer, esse livro tem explicação pra tudo", diz Tati.

Uma das consequências do capitalismo no campo amoroso, segundo a autora do livro, é que as pessoas começaram a classificar umas as outras como se fossem produtos de uma prateleira de supermercado: "esse aqui vale a pena comprar, enquanto esse não". O interesse genuíno de uma relação romântica, assim, enfraqueceu.