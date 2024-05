Como superar o luto? Tati Bernardi indica livros que podem ajudar

A despedida de uma pessoa querida pode ser um processo doloroso e com poucos passos já determinados para entender por onde seguir e criar um novo significado para a imagem de quem partiu.

No Tatiando de hoje, a apresentadora Tati Bernardi indica alguns livros que podem ser um apoio nessa jornada. "Se você não passou por um luto forte na sua vida, ainda vai passar, faz parte [...] Se você está passando, eu quero te indicar alguns livros muito bonitos que me balançaram muito e que me falam sobre merdas".

John, Julia de Souza - Editora Âyiné

O John é pai da escritora Julia, que passa 10 anos se despedindo da figura paterna após um diagnóstico de demência. Ao longo do livro, Julia narra como o intelectual brilhante, que foi o grande responsável pela sua formação cultural e erudita, passa a viver com demência - até falando algumas frases que não faziam sentido.