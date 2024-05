Tati Bernardi sobre funil para xixi: 'Liberdade feminina pode ser um pau?'

O funil para fazer xixi acabou se tornando o acessório dos sonhos para mulheres que curtem festas de rua ou simplesmente querem fugir da insalubridade dos banheiros públicos. No "Tatiando" desta quarta-feira (1º), a escritora Tati Bernardi reflete sobre as semelhanças do produto com o pênis.

"Por que isso me incomodou? Algumas marcas, sabendo que o funil imita um pênis pra mulher fazer xixi, dão nomes que lembram um pinto. Aí fiquei pensando: a mulher evoluiu tanto, já estamos na quarta onda feminista, pra gente ter que comprar um pênis pra fazer xixi? Pra nossa liberdade de ir pro carnaval e não sentar naquele banheiro imundo? E a liberdade ser um pau? Aí eu entrei em crise com isso", ela diz.

A escritora levou a pauta para o grupo que tem com as amigas no Whatsapp e a conversa trouxe pontos importantes: as mulheres já fazem uso do pênis de borracha para se masturbarem, por que não usar um para evitar privadas imundas? Vale tudo pela higiene?