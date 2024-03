'A histeria é a chave do feminismo, é o grande motor', diz Tati Bernardi

Você já foi chamada de histérica por algum homem? No "Tatiando" desta segunda-feira, a escritora e apresentadora Tati Bernardi compartilha com a audiência de Universa a sua visão sobre o conceito de histeria e de como a palavra está atrelada ao comportamento de mulheres que não aceitam as imposições da sua época.

As histéricas de hoje, e eu posso dizer que eu sou uma, são mulheres denúncia. Pode parar de achar que histeria é xingamento.

Tati Bernardi

Ela conta como o papel das mulheres diagnosticadas com histeria foi fundamental para o surgimento da psicanálise.