Como enfrentar ataques virtuais contra mulheres? Tati Bernardi dá dicas

O ataque é o ódio contra as mulheres nas redes sociais chega a muitas que colocam suas opiniões e interesses de forma pública. No Tateando, a apresentadora de Universa, Tati Bernardi, conta como a escritora Nina Jankowicz trouxe a sua experiência com ataques misóginos na internet no livro "O lugar de mulher é online - e onde ela quiser", da editora Vestígio.

A primeira lição desse livro que ela aprende sofrendo esses ataques é que precisa explicar para a família e para os amigos dela que pra ela continua sendo essa mulher que trabalha com pesquisas e que precisa divulgar seu trabalho, e que sofre com tantas ofensas diárias, ela precisa de uma rede de apoio para suportar essa escolha profissional e não adoecer. Tati Bernardi, apresentadora de Universa

Os ataques fazem insinuações sobre o trabalho e a pesquisa da escritora sobre ódio e ataque contra mulheres na internet e criticam a aparência de Nina. "O tempo inteiro falam da idade do útero dela, ficam computando as rugas dela e mandam até ela aprender a arte do boquete para fazer alguma coisa útil na vida de merda dela".