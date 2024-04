'Voltei da licença-maternidade grávida de novo, em uma empresa nova'

"Engravidei de Noah após algum tempo de tentativas, porque meu então marido tinha varicocele. Mas a gestação seguiu sem problemas. A surpresa foi quando o bebê tinha quatro meses e eu descobri que estava grávida de novo. Fiquei chocada, porque não estava preparada. Meu psicológico ficou abalado. Estava voltando da licença-maternidade em uma empresa nova, pois a companhia onde eu trabalhava havia passado por uma fusão.

Logo depois, descobri que a gestação de Eva era de alto risco. Tive uma lombociatalgia crônica e tinha tanta dor que teria que fazer repouso absoluto. Havia engordado 28 quilos na primeira gravidez, o que afetou minha coluna. Como tinha outra filha a caminho, não houve tempo para tentar perder um pouco de peso. A dor era tanta que eu tinha contrações e a bebê estava em risco.

Acabei sendo obrigada a tirar nova licença, dessa vez pelo INSS. Hoje sou joalheira, mas na época trabalhava com comunicação e me sentia culpada por ter voltado da licença grávida e ainda ter um problema de saúde. Eva era um bebê muito pequeno, eu tinha enjoo o tempo todo e não conseguia comer direito. E tinha que fazer fisioterapia para amenizar as dores.