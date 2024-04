'Tinha uma pedra (no rim) no caminho da minha gravidez. Ainda bem!'

Depois de uma semana em casa, senti novamente uma dor muito forte nas costas e na lateral do corpo, nos dois lados. Provavelmente, as pedras (sim, eram nos dois rins) haviam se movimentado devido aos movimentos do útero. Corri novamente para o hospital, porque não poderia me medicar sozinha. Por alguns dias, segui uma rotina: tinha alta, voltava para casa, passava o efeito dos remédios e retornava novamente ao hospital, até que por lá fiquei.

Fizeram ultrassom renal e a bendita pedra não aparecia. Mas eu estava morrendo de dor. Não era o bebê que, apesar de grandão, estava bem. Os sinais vitais da criança eram medidos a cada três horas pelas enfermeiras. Fiquei internada para administrar a medicação na veia e o processo todo não ser muito sofrido.

A equipe vinha monitorando por meio de exames como cardiotoco e ultrassonografias. Quando completei 36 semanas e seis dias, os resultados começaram a não ser satisfatórios.

Gabi Domene e o filho Rafa: uma pedra do rim os salvou Imagem: Acervo Pessoal

Era uma pedra no rim, virou um prematuro gigante

Só percebi que algo estava errado quando a equipe do hospital pediu para entrar em contato com a médica e todos começaram a se movimentar para fazer o parto antes da hora. Alguém disse: 'Santa pedrinha, hein?' e entendi que as coisas não estavam mais normais. O bebê estava entrando em sofrimento por falta de líquido amniótico.