'Sofrer um aborto me fez entender que coisas não acontecem só com a gente'

Em 2011, engravidei outra vez: Adriano foi planejado e querido, mas eu não curtia. Achava que ia sair sangue toda vez em que ia ao banheiro. Comecei a comprar coisas para o bebê só com seis meses de gestação. E passei a curtir a barriga com sete meses. Estava tudo bem com ele o tempo todo e todos me diziam que era bobagem eu me sentir daquela maneira, já que era normal perder. A sensação de colocar o feto, seu projeto de vida, em risco, era terrível. Mas nunca me culpei por ter perdido o primeiro. Acho que as coisas acontecem porque têm de acontecer. É meio 'gratiluz' dizer isso, mas toda situação complicada é de fato uma oportunidade de aprendizado.

A gestação correu muito bem até a 38ª semana, quando descobri, em um ultrassom, que havia pouco líquido amniótico. Foi um susto, porque a médica decidiu fazer parto naquele dia. Voltei ao trabalho, organizei as coisas no escritório e voltei ao hospital para tentar induzir o parto normal. Foram 14 horas tentando, mas o coração de Adriano estava um pouco lento e decidimos ir para a cesárea. Foi uma sensação de derrota, mas também um sentimento de que deveria ter feito a cesárea antes, pois não faria sentido fazê-lo sofrer só para ter parto natural.

Adriano nasceu e deu tudo certo. A gente não teve nenhum problema de saúde.

Nunca fui deixada de escanteio por estar grávida e, mesmo no trabalho, onde atuo como advogada, sempre fui tratada com muito afeto. Quando engravidei pela terceira vez, fui contar para o chefe com medo, mas ele logo me disse que era uma notícia boa. Hoje, Daniela tem 8 anos. As pessoas dizem que vai dar tudo certo porque realmente querem acreditar que vai dar certo. E eu nunca me coloquei em uma posição de responsável pelo que aconteceu na primeira gestação ou por ter tido pouco líquido na gravidez do Adriano.

Tombos podem ser muito bons. Tive esse aborto, depois tive câncer. Sem os tombos a gente não conseguiria aprumar a vida.

Meu marido é um grande otimista e achava que as coisas iam dar certo no final. Viver com alguém assim melhora a vida. Conversar, buscar apoio, deixar o homem participar, trazendo para perto é importante para se manter em pé. A dor quando perdemos o bebê foi minha e do pai da criança. No puerpério a dor de amamentar era minha, mas ele estava ali do lado.