'Sangramento, fissura e mais: Matteo foi o milagre da minha vida'

A decisão era acompanhar com ultrassons semanalmente e ficar afastada do trabalho. O período coincidiu com uma promoção do meu marido, que assumiria uma chefia no Rio de Janeiro. Só nos veríamos aos fins de semana. Triste, eu não entendia por que o hospital não havia comunicado sobre o descolamento dois dias antes. Dei a notícia para meu marido por telefone da maneira mais otimista possível pois não queria que ele largasse tudo. Ele já havia ficado resistente a aceitar o cargo, quase não tinha ido de tão preocupado que estava. Insisti muito para que ele aceitasse aquela oportunidade. Era muito merecida.

Sozinha, segui naquela semana eterna fazendo o repouso mais absoluto possível, tendo que cuidar do Lucca. Eu tinha muito sangramento, muito! Todas as vezes que sentava e fazia o Lucca dormir, tinha de colocar duas toalhas gigantes para conter e não sujar a poltrona que ficava do lado do bercinho dele. E assim passou a primeira semana.

Ao chegar à consulta, na semana seguinte, a médica colocou o ultrassom e começou a chorar. Ela é a médica mais sensível e humana que já conheci. Aumentou o som quase que no último volume e disse: você está ouvindo isso? São os batimentos cardíacos do bebê! Ele se desenvolveu muito bem nesta semana, milagrosamente seu descolamento diminuiu consideravelmente!

Também chorei. O acompanhamento seguiria sendo semanal até a 12ª semana, mas o bebê estava bem e os batimentos estavam de acordo com a fase. A semana tinha sido muito difícil, mas estava tudo evoluindo bem! Na 12ª semana, a médica me disse que o meu filho era um milagre e que Deus tinha um propósito lindo na vida da minha família. Ela falou que, se naquela segunda-feira na maternidade eles tivessem visto o tamanho do descolamento com o sangramento que tinha, ficaria totalmente a critério do médico do plantão me encaminhar para curetagem. E ele não teria nascido.

Novo sangramento e muito enjoo

A gestação ia bem, apesar de ter vomitado em ambas as gravidezes pelos nove meses inteiros. Com 20 semanas, novo sangramento. Corri para a maternidade e descobri um descolamento de placenta considerável também. Tive mais um afastamento do trabalho: na época, era secretária executiva e tinha regime CLT. Voltamos a acompanhar a gestação semanalmente... O sangramento era grande, mas parecia que Matteo não sentia absolutamente nada do que eu sentia. Seguia pleno e se desenvolvendo perfeitamente.