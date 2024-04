Paula Barbosa: 'Médico da minha vida toda mentiu para mim na gravidez'

"Engravidei logo depois de gravar a novela 'I Love Paraisópolis', da TV Globo. Eu não tomava anticoncepcional, mas me cuidava com as datas. Troquei de celular e me enrolei com a atualização do aplicativo que usava na época. Quando vi, tinha tido relação na data fértil. Pensei: 'uma única vez, qual a chance?' Estava grávida! Não tinha planejado, mas já conversávamos bastante sobre o assunto e se acontecesse seria muito bem-vindo!

Me surpreendi comigo mesma durante a gravidez: eu fazia um tratamento para problemas de sono e, desde muito nova, não conseguia dormir à noite. Isso acarretou crises horríveis de ansiedade. Quando descobri a gravidez, estava sendo medicada e tive que parar de tomar alguns remédios. Me apavorei, mas os hormônios da gestação me fizeram tão bem que foi a melhor época da minha vida. Digo sempre que a gravidez foi o meu melhor remédio!

O médico que me acompanhava era o mesmo desde que fui a primeira vez ao ginecologista e tratava a minha família inteira. Por isso, eu confiava muito nele, mas quando optei por um acompanhamento humanizado, percebi que não era o método dele. Estava grávida de seis meses, e fui à última consulta para informá-lo da minha decisão de não seguir o pré-natal, pois tinha muito carinho por ele.