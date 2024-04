'Ovulei duas vezes no mesmo mês e meus gêmeos têm 2 semanas de diferença'

A bolsa estourou quando Benício estava com 36 semanas. Ísis ainda tinha 34 e nasceu sem respirar, porque não tinha os pulmões formados. Ela foi intubada na UTI e mamava por sonda. Perdeu muito peso e não conseguia sugar.

Ísis e Benício: ela nasceu prematura Imagem: Acervo pessoal

Quando ela nasceu sem respirar, eu pensei nos bebês que não sobrevivem. Mas ficava tentando ser positiva e acreditar que ia dar tudo certo. Quando ela perdia peso, eu ficava muito triste e chorava bastante. Ísis ficou 15 dias na UTI e Benício, três dias na UCI, uma unidade para acompanhamento para bebês que têm algum médio risco, enquanto fiquei sozinha no quarto. Depois, ele ficou comigo até a alta da minha filha.

A parte mais difícil foi ser mãe de UTI: tinha que descer para tirar o leite e também ficar no quarto com Benício. Perto disso, os enjoos não eram nada. Quando Ísis foi para o quarto, as coisas ficaram mais tranquilas. Em casa, consegui amamentar os dois numa boa.

Não tenho saudade de estar grávida, porque foi muito conturbado. Mas sinto saudade da minha barriga. Passaria por tudo de novo sem hesitar. Nenhuma gestação é igual a outra e a gente precisa acreditar que tudo vai passar. A gente dá conta."

Mariele Francine Bordim Deungaro, 30 anos, digital influencer, mãe de Ísis e Benício, 2 anos e 7 meses