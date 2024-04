'Não curti a gestação e pedi desculpas ao meu filho quando ele nasceu'

O psicológico após a perda estava muito abalado, como se as pessoas vissem que ele estava chegando, mas eu ficava confortável para montar o quarto, por exemplo, porque achava que era cedo. Não é que eu estivesse esperando acontecer algo ruim: estava apenas me preparando para não sofrer o que sofri anteriormente. Queria saber se estava fazendo o certo, seguindo o protocolo — mesmo sendo da área da saúde, a gente fica muito insegura.

Passava o tempo todo em dúvida se ele estava se mexendo ou não, porque descobri a morte do meu primeiro filho pela ausência de movimento. Mas todas as pessoas próximas foram muito positivas; a preocupação era só minha.

Mas a fase final foi prazerosa: como eu não tinha chegado a essa parte na primeira gravidez, me sentia brecada. Era diferente das outras grávidas: eu queria que ele viesse, mas sentia que eu era um perigo para ele. Uma sensação muito doida. Mas depois que nasceu, foi surreal: só alegria.

Parto escorregando

Eu sempre quis ter um parto escorregando, mas a médica recomendava uma cesárea, que deveria ser agendada. Mas não era isso que meu coração mandava. No dia 17 de dezembro, comecei a ter contrações. Fui ao hospital e fizeram um descolamento de bolsa para ajudar. Dormi a tarde toda e, quando acordei, as contrações ficaram mais próximas. Meu tampão saiu e eu queria lavar a louça antes de ir para o hospital. Resolvi então que ia passar pano no chão e meu marido me impediu, dizendo que precisávamos ir logo.