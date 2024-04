'Minha bebê precisava ser operada no útero, mas o problema sumiu'

Procurei outro médico e ele achou absurda a maneira como o primeiro havia me tratado. Ele achava que não era o momento de fazer a punção, porque o líquido poderia regredir. O importante era fazer ultrassom toda semana para acompanhar a gravidez bem de perto. Foi o que eu fiz. E conversava com elas na barriga, dizendo que as duas eram importantes para mim.

Até que, em um dos ultrassons, o médico me disse que não havia derrame em nenhum dos fetos. Foi um milagre: o problema regrediu de maneira que parecia que nunca havia acontecido nada. A partir daí, era escolher onde fazer o parto das meninas.

Quando eu ficava muito preocupada, meu marido beijava minha barriga e elas se mexiam. Aí eu respirava aliviada. O que eu pensava para ter força era ter fé: se havia chegado até ali, que eu tivesse minhas filhas saudáveis comigo. Acredito nisso: mãe de joelho no chão rezando e o filho em pé.

O parto teria que ser cesárea, pois havia uma questão na minha placenta e risco de hemorragia. Na 33ª semana, houve resistência no cordão umbilical da Lívia. Os médicos perguntaram se eu queria fazer um exame para detectar alguma síndrome, mas por que eu colocaria as meninas em risco se isso não ia evitar nada? Eu só queria minhas filhas comigo.

Gestação de risco é essa sensação sempre: você quer que passe rápido, mas quer ter chance de lutar dia a dia para ter o melhor para elas. Minha barriga estava enorme, eu tinha dificuldade de respirar porque comprimia meu tórax e mal andava. Levantar e deitar, só com ajuda. Mas eu não acreditava que tinha chegado até ali e agradecia por isso.

As meninas nasceram com 35 semanas e quatro dias. Na sala de parto, eu travei de medo. Giuliana nasceu primeiro, Lívia depois. A equipe toda estava preocupada e, quando ela chorou, todos se emocionaram. Giuliana tinha 2.650kg e Lívia, 2.190kg. Ambas ficaram em observação, mas não tinham absolutamente nada no pulmão. 'Coisas boas acontecem', disse o médico.