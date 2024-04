'Fui enfermeira grávida na linha de frente da covid e ter fé me ajudou'

"Em dezembro de 2020, vivíamos no auge da pandemia. Meu companheiro já tinha uma filha de 5 anos de outro relacionamento e eu nem imaginava que iria engravidar. Enfermeira, na linha de frente da covid, não poderia correr riscos. Quando vi o teste positivo, passei por vários processos. No comecinho, me sentia triste, chorava sem ter um motivo real e tinha medo de ter um aborto espontâneo. Como sou da área da saúde, sei que isso é bem comum. Depois, foi fluindo. Meus amigos que escolhi como padrinho e madrinha do bebê foram bem participativos na gestação, meu companheiro foi legal e minha mãe me ajudou muito no processo.

Mas tinha uma pandemia no nosso caminho: nem consegui ficar ansiosa para ver o bebê, arrumar quarto, organizar mala de maternidade. A única situação que me deixava ansiosa era estarmos bem no fim do dia. Gestante na pandemia, trabalhando em dois hospitais diferentes e sem vacina contra covid-19 — foi horrível.

A sensação de incerteza e medo tomava conta porque eu havia visto muitas mulheres grávidas morrerem. Presenciei situações em que as pacientes perdiam o bebê no fim da gestação. Era um pânico total. Eu me sentia em uma zona de guerra. Ainda bem que tive ajuda de muitas pessoas no hospital, como enfermeiros e técnicos de enfermagem.