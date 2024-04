'Fiz duas cesáreas e quis um terceiro parto natural, mas não tive apoio'

Estudei muito e procurei entender o que poderia ou não fazer. A reta final foi bastante turbulenta. Tive que enfrentar procedimentos de indução que geraram ansiedade sobre como tudo se desenrolaria. Esses momentos foram desafiadores, especialmente diante da resistência da equipe médica em seguir com o plano de parto desejado.

Iniciei a indução natural com 37 semanas, focada em ver o bebê nascer como e quando ele quisesse, sem interferência externa. Porém, por ter pressão alta, os médicos me deram até 40 semanas. Internei com 39 semanas e cinco dias para a última indução ser feita no hospital.

Com 40 semanas e um dia, o trabalho de parto ainda não havia começado. As médicas tiveram então que marcar a cesárea para aquele dia, às 20h. Não me permitiram ocitocina, que era autorizada e ajudaria na dilatação, mas eu já estava cansada de brigar pelo que queria. Essa foi minha primeira desistência. Chorei, me decepcionei, me desesperei e recebi muito amor.

Comecei a sentir dores, mas estava tão frustrada que não me dei conta de que estava iniciando o trabalho de parto. Por volta das 17h, as dores foram mais intensas e ritmadas, e a doula e a enfermeira obstétrica confirmaram. Conseguimos adiar a cesárea, me tirar do jejum e me liberaram para comer um hambúrguer delicioso, que me deixou cheia de alegria. Dali por diante, foram várias contrações e um trabalho de parto lindo e longo. Foram 18 horas e meu marido aguentou firme e forte ao meu lado, me dando força, coragem e não me deixando desistir.

Infelizmente, as dores se intensificaram e ficaram sem pausa entre uma contração e outra, me deixando muito cansada. Estava somente com 4 cm de dilatação, com dores insuportáveis. Fui proibida pela equipe médica de utilizar medicamento para alívio da dor antes de 8 cm de dilatação. Também não permitiram ocitocina.

Às 6h da manhã, entrou um médico para verificar a dilatação, que permanecia em 4 cm. Ele me encaminhou para o centro cirúrgico. Isso acabou comigo, com as minhas forças e o trabalho de parto pausou. Sabemos que tudo depende da concentração no momento. Eu comecei a discutir no meio do processo. As dores e contrações permaneciam e o cardiotoco começou a dar alteração. Então, às 11h, decidimos pela cesárea.