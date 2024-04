'Esperam que você esteja feliz e grata o tempo todo por estar grávida'

Quando estava na 20ª semana, me sentia bonita e ficava admirada com o fato de as pessoas serem muito gentis com grávidas. Eu me sentia querida. Porém acho importante falar que nem tudo são flores na gravidez. O enjoo era terrível. Comecei a inchar demais e não conseguia colocar o pé no chão. Sentia muito incômodo, dor, desconforto.

A gestação é bonita e pode ser idealizada de maneira romântica, mas viver isso não é confortável. Há um momento ali em que parece que nunca vai acabar. Não é a melhor experiência do mundo ter alguém dentro de você. Para mim, não há essa aura de divindade nem é um mar de rosas: havia momentos em que eu gostava muito da situação, em outros eu me sentia péssima, com calor, gases, refluxos. Mas grávida tem coisas que mudam de um dia para o outro. Por isso, eu focava que tudo era passageiro.

É tudo muito visceral. Em um curto espaço de tempo, é preciso se refazer como mulher várias vezes. Mas eu pensava que teria data para acabar, apesar de que, quando você está vivendo, parece que vai durar para sempre.

Trabalhei até a 38ª semana e muito! Eu amo meu trabalho e nem me via parando na licença. Como tinha pré-eclâmpsia, tinha uma cesárea marcada, mas acabei entrando em trabalho de parto antes. Eu nunca me pressionei a ter um parto natural. Para mim o importante era receber o Martin: saber a via de parto pela qual ele viria, era irrelevante. Parto para mim é consequência e não a condição para um propósito maior que era receber meu filho.

Quando minha bolsa estourou e eu fui para o hospital com contrações, percebi que não queria ficar muitas horas ali com aquela dor. Martin nasceu com uma cesárea. Admiro as mulheres que ficam 15 ou 30 horas em trabalho de parto, mas tenho convicção de que não seria legal para mim. Queria que ele viesse ao mundo de uma maneira segura e foi o que aconteceu: assim que nasceu já veio para o meu colo.

Hoje eu sinto até saudade quando vejo uma grávida na rua. Mas penso que já vivi isso. Não gostava do enjoo, não achava posição na cama, mas a barriga eu achava linda. É importante lembrar que é um momento da vida e eu aproveitei esse momento. Como tudo na vida, o saldo que fica é a maneira como a gente leva — posso fazer disso tanto um martírio como tirar algo bom. A gestação não diz a mãe que você vai ser: a maternidade se constrói na relação do filho e a gente vai se reinventando como mãe a cada dia."