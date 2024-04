'Descobri que minha filha tinha síndrome de Down na 21ª semana: uma sorte'

Foi uma alegria. Eu corria e achava que correria até o fim da gestação, mas descobri com três meses que estava com pressão alta. Comecei a fazer ultrassons semanais e a médica recomendou um exame que detecta síndromes a partir no DNA contido em meu sangue. Com 21 semanas, recebemos o diagnóstico de síndrome de Down. É muito impactante. Naquele momento, choramos muito, revirando o Google e tentando entender se havia chance de estar errado. Mas como minha pressão estava muito alta e aumentava quando eu ficava nervosa, virei a chave. Passei a me preocupar apenas em não perder aquele bebê, em vez de pensar na síndrome.

Foi muito difícil. Eu vivia com o medo de perder a Manu e tinha muitas dúvidas se, pela síndrome de Down, ela teria uma saúde frágil ao nascer. Além da pressão alta, eu tomei uma medicação durante toda a gestação para prevenir um possível risco de trombose.

Fiquei internada cinco vezes porque, sempre que ficava nervosa, a pressão subia. Tive de me afastar do trabalho também. Porém, só pensava em ter a bebê, em não perdê-la de jeito nenhum por conta da gestação de risco. Para ter força, eu pensava que a Manu seria muito feliz e que, juntas, poderíamos conquistar o mundo. E paralelamente, eu me achava muito bonita, tinha um amor imenso pela barriga e amava usar roupas de grávida.

Quando ela nasceu, eu estava internada no hospital havia 15 dias devido à pressão alta. A médica foi me ver de manhã e disse que eu poderia pensar em voltar para casa e marcar a cesárea. Nisso, meu chefe me ligou e me informou que havia se demitido. Eu fiquei tão nervosa que a pressão explodiu. Ela nasceu naquele dia mesmo. Em algum momento pensei que eu poderia morrer, mas aí ouvi a Manu chorar e o mundo brilhou.

No hospital, foram tão cautelosos e fizeram tantos exames que a Manu ficou 15 dias na UTI. No fim, eu já estava gritando pelos corredores do hospital que queria ir para casa. Ela não teve nenhuma doença ligada à síndrome — era só excesso de zelo.

Na volta da licença-maternidade, descobri o capacitismo: fui demitida sob a alegação de que seria bom estar em casa para criar uma criança com deficiência. Na época, tive medo de falar sobre isso publicamente, mas hoje entendo que é comum que os pais sintam o capacitismo antes mesmo da criança.