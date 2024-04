'Após duas FIVs e três cesáreas de emergência, tive que confiar no corpo'

Meu maior medo era não poder levar meu filho para casa. Quando saía do hospital e via outras crianças na rua, eu caía no choro, pensando se meu filho teria chance de sair de lá e fazer o que todas as outras crianças faziam.

A segunda gestação foi ainda mais programada. Já tínhamos nosso 'picolezinho' congelado e quando decidimos aumentar a família iniciamos o processo novamente. Desta vez, não seria tão complexo como da primeira, mas exigiu bastante emocionalmente de todos nós. Eu seguia trabalhando na mesma empresa e já tinha um filho que me esperava em casa.

Fizemos a preparação necessária e transferimos os últimos embriões... expectativa novamente a mil até recebermos o positivo.

Com o histórico de um parto prematuro com cesárea de emergência, a chance de outro prematuro seria grande. Então adiantamos toda a organização, o quartinho, as roupinhas... Junto ao RH da empresa, iniciamos o processo de recrutamento e seleção da minha substituta com calma e tudo caminhava bem. Até que comecei a sentir os sinais de que Eduardo também viria antes.

Eu havia pagado um pacote de fotos da primeira gestação e não tive tempo de fazer porque Vinicius nasceu muito antes. Na gravidez do Eduardo, decidi que faria de qualquer jeito: estava no estúdio, sendo maquiada e sentindo dores. A maquiadora até perguntou se eu queria continuar, mas eu disse: 'nem que eu saia da sessão fotográfica direto pro hospital, desta vez eu terei as fotos de gestante'. E assim foi. Entrei no hospital maquiada!

Conseguimos segurar mais uma semana, em que fiquei de repouso em casa, mas precisei ser internada novamente para tentar reverter o quadro de contrações e, após alguns dias, tivemos que fazer mais uma cesárea às pressas porque estava com insuficiência placentária.