'Após cesárea, vi quanto o parto natural pode ser pressão para mulheres'

Esse enorme desejo por um parto normal acabou gerando conflitos com meu parceiro, que não se envolvia no tema. Ele achava que era bobeira, que as pessoas só queriam ganhar dinheiro em cima do sonho do parto humanizado. Assim que contratei a doula, já com 32 semanas e me achando total empoderada de informações para ter o parto normal, descobri que minha bebê estava sentada. É o que os médicos chamam de bebê pélvico. Gosto do termo que uma das doulas usava: uma variação da normalidade.

A partir desse ultrassom, minha vida foi tomada por muitas opiniões de todos os tipos. No começo, as pessoas diziam que, se eu pensasse positivo, eu ia conseguir. Essa positividade foi me deixando bem revoltada. Muita coisa na vida, diria a maior parte delas, não tem a ver com pensar positivo. Pensei muito positivo e minha bebê não virou. Entendo que as pessoas usam esse tipo de frase para te acolher e tentar acarinhar.

Passei a ser uma grande pesquisadora desse tipo de condição. Li estudos científicos sobre o tema, relatos de mães, opinião de especialistas. Consumia tudo o que podia de informação. Fiz um curso de spinning baby, por orientação da doula. Fazia vários exercícios malucos para ver se a bebê virava. Lá estava eu, em pleno janeiro, barriga de nove meses de gravidez, andando de quatro pela casa e ficando um tempão de cabeça para baixo deitada numa prancha de passar roupas.

O tempo foi passando, e nada. Cada ultrassom era muita ansiedade. Fiz acupuntura, moxabustão, chás, usei lanternas, muito papo com a criança.

Mas, veja só, eu não estava no controle. Acho que essa foi a lição mais valiosa e difícil de encarar. Nem tudo podia ser controlado por mim. Existia uma outra vida comigo nessa história que tinha outros planos. Comecei a me frustrar muito quando percebi que o sonho do parto normal estava mais longe.

A parte mais difícil começou quando me dei conta que ela não iria virar e eu devia me preparar para isso. Li muito sobre o parto pélvico natural e a manobra que poderia ser feita para desvirar a criança antes do trabalho do parto. Mas avaliei os riscos e optei pela cesárea. Acho também que quase ninguém me apoiaria no parto natural pélvico. Havia decidido que esperaria o início do trabalho de parto para fazer a cesárea, contrariando a opinião do meu ginecologista na época e de muitos dos plantonistas que passei e ter de encarar na reta final. Cheguei à 40ª semana e nada de trabalho de parto.