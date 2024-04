'Após 12 anos de fertilizações, passei a gravidez achando que ia perder'

Um dia, eu estava dando aulas e senti algo estranho na minha barriga. Conversei com uma colega de trabalho já prevendo o pior, mas ela apenas me explicou que provavelmente eram movimentos do feto. Eu adorei aquilo. Se ficava um pouco sem mexer, eu batia na barriga e pedia para ela fazer algum movimento e achava que ela tinha morrido. Aí mexia e eu ficava aliviada novamente.

Nós fomos muito paparicadas durante a gestação. Eu pensava: se perder esse bebê, ele vai ter recebido muito amor. Antes, eu tinha receio de falar para as pessoas e ficar conversando com barriga e parecer uma tonta. Mas dessa vez, eu sabia que, se não desse certo, eu não teria mais idade nem dinheiro para tentar de novo. Até meus alunos conversavam com Alice.

A certeza de que eu ia perdê-la era tão grande, que tudo foi diferente das outras vezes que eu mais sofri do que curti.

Mas quando chegava a época de fazer ultrassom, eu passava muito mal. Tinha diarreia e vômito. Foi assim que descobri que havia perdido os trigêmeos: no ultrassom, os corações haviam parado de bater. Até hoje eu me emociono quando me lembro daquilo que passei.

Por isso, a cada ultrassom voltava a sensação de que ali terminaria o sonho que estava vivendo.

No fim da gestação, em um desses exames, a dona da clínica veio, colocou o aparelho na minha barriga e constatou que o coração dela seguia batendo. Tentei tanto engravidar que foi como se ela fosse uma amiga e fiquei assustada dela estar ali realizando o exame. Ela me disse: "Se sua filha nascer hoje, ela vai sobreviver. Você tem o direito de ser feliz. Esse é seu bebê. Aproveite, vai dar tudo certo."