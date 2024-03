Indígena e influencer, ela virou Barbie: 'Nas redes, espalho nossa cultura'

Barbie Role Model da Maira Gomez Imagem: Divulgação

Você sente o peso da responsabilidade de ser uma referência para meninas e mulheres indígenas que não sentem que sua voz é ouvida?

Com certeza. Quando comecei, percebi que nas redes sociais tinham poucas indígenas contando suas histórias. Com o aumento da minha visibilidade, recebi mensagens de pessoas me elogiando e me incentivando a continuar com meu trabalho. Agradecendo aquilo que eu fazia, porque estava mostrando um pouco do que acontece na comunidade. Isso mexeu comigo.

Os vídeos que posto, de alguma forma, também ajudam as pessoas com ansiedade, porque elas me mandam mensagem dizendo que eu torno suas vidas melhores e isso é muito bom de ouvir. Quero continuar esse trabalho, mostrar nossa cultura e motivar as pessoas a fazerem o mesmo, a não desistirem.

Agora que você vai ser uma Barbie superexclusiva, que não tem para vender, me conta: você já teve alguma boneca dessas?

Sim, tive uma quando era bem pequena, que tinha um vestido rosa e usava uma coroa. Lembro que eu a guardava bem, mas acabei perdendo depois de um tempo.

Com o que as meninas brincam na sua aldeia?

Existem várias brincadeiras, mas, na verdade, elas se misturam com os meninos. Tem pega-pega na terra, dentro do rio, sobem em árvores, jogam futebol, vôlei... Várias brincadeiras. Tem também boneca e carrinho. Tem um pouco de tudo.