Do resguardo às posições: 9 dicas de sexo para quem acabou de ter um bebê

2. Respeite a sua vontade

É normal que o desejo sexual seja afetado nesse período. Isso acontece porque a prolactina, o hormônio responsável pela produção de leite, afeta não só a libido como ainda provoca ressecamento vaginal. Então, mesmo depois do tempo de "resguardo", volte à ativa conforme sua vontade. É bom lembrar que a ansiedade e o medo interferem nas emoções e influenciam, sim, a retomada da vida sexual, deixando a mulher menos confortável e mais tensa. Isso tudo se soma à situação que já é naturalmente mais complicada, por conta dos hormônios e da nova rotina. Vá com calma e não ultrapasse seus limites.

3. Cuide bem do corte para evitar problemas

Se o bebê nasceu de parto normal e você passou por uma laceração que envolveu pontos ou uma episiotomia, mantenha a cicatriz bem limpa, lavando-a com sabonete durante o banho ou após ir ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas. Seque bem a região, que pode ficar dolorida. Os pontos devem cair sozinhos. Quem se submeteu à cesárea também deve limpar bem o corte e seguir à risca as orientações médicas sobre esforço físico, carregar peso etc. Os pontos são retirados no consultório depois de 8 ou 10 dias. Esses cuidados evitam possíveis infecções que comprometem a genitália e retardam ainda mais o retorno à vida sexual.

4. Sangramento não é motivo de medo

Após o nascimento do bebê, você pode notar um sangramento que pode durar até 40 dias. Não se trata de menstruação nem é sinal de algo grave. Esse sangramento ocorre porque o corpo está eliminando o material que revestia o útero durante a gestação. Inicialmente, o fluxo intenso tem coloração avermelhada. À medida que o útero se contrai e vai voltando ao tamanho normal, o fluxo diminui e se torna rosa, passando por marrom até ficar amarelado. Quem fez parto normal tem um fluxo mais intenso, já que a retirada da placenta estimula a expulsão dos tecidos restantes, promovendo a regeneração uterina. Atenção: se o fluxo for muito intenso, com coágulos grandes, cheiro ruim ou se você tiver febre e calafrios é sinal de que alguma coisa está errada. Procure o ginecologista imediatamente.