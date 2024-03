19 peças de roupas por R$ 590: repórter dá dicas para comprar no Brás

Um bom exemplo é o conjunto com colete e saia de alfaiataria (veja na foto), que paguei somente R$ 60. Em lojas como a Zara, somente o colete sai por R$ 279. Até mesmo na queridinha da internet, Shein, um conjunto como esse não sai por menos de R$ 107.

Conjunto comprado no Brás saiu por R$ 60 Imagem: Priscila Carvalho

Um cropped em linho também foi um grande achado. Paguei apenas R$ 25 e o mesmo modelo em uma loja de grife no shopping Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, custava R$ 99,90.

Sem contar as roupas de academia que também estavam com um preço excelente. Uma bermuda saiu por R$ 20, outra por R$ 25 e a mais cara foi R$ 30. Em lojas de departamento como Renner e C&A, somente um top sai, em média, por R$ 89,90 e as bermudas mais de R$ 99,90.

Além dos preços, a qualidade do material de cada peça é semelhante a de marcas famosas e caras. Aliás, o que muitos lojistas contam é que pessoas do Brasil inteiro vão até o local para comprar e depois revender a preços mais caros em outras regiões do país.

E para garantir peças com boa qualidade, recomendo ir às ruas com lojas boas. Indico as ruas Miller e Oriente para comprar roupas femininas no geral, além dos shoppings All Brás e Vautier. Para moda íntima e de bebê, indico as ruas Maria Marcolina e Barão de Ladário.