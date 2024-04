Yasmin Brunet dá show em looks com calcinha à mostra e vestidos super sexy

Após lidar com comentários duros e machistas sobre seu corpo, a modelo têm demonstrado o quanto abraça seu corpo como ele é. "Não se deve jamais falar do corpo de uma mulher. Acho extremamente machista, absurdamente desnecessário", disse Yasmin no bate-papo com Ana Maria Braga no "Mais Você".

Mulheres já vivem sob uma grande pressão de estar sempre bem, seguindo certos padrões. E ouvir um homem falar isso, casado, com filhas, me pega muito e me decepciona muito, Yasmin Brunet.