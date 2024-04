Museu A CASA promove o “Papo de Casa” com o estilista Jum Nakao

O Museu A CASA do Objeto Brasileiro realiza a exposição "A CASA NA MODA", uma imersão no universo da moda brasileira que explora as fascinantes narrativas colaborativas entre moda e tradição artesanal brasileira, apresentadas por meio das criações de renomados artesãos e estilistas Com curadoria de Renata Mellão e Sonia Kiss, diretora presidente e diretora do Museu A CASA, a exposição "A CASA NA MODA" apresenta parte do acervo de moda brasileira, construído ao longo dos 27 anos de história da instituição.

Jum Nakao Imagem: Divulgação

O evento ocorrerá até o dia 19 de maio de 2024, na sede do museu, situada na Av. Pedroso de Morais 1216, em Pinheiros, São Paulo. Serão apresentadas 17 criações assinadas pelos estilistas Adriana Barra, André Lima, Glória Coelho, Karla Girotto, Lino Villaventura, Marcelo Sommer, Reinaldo Lourenço, Ronaldo Fraga, Samuel Cirnansck e Walter Rodrigues, juntamente com as marcas Amapô, Huis Clos e Neon, de Dudu Bertholini. O projeto expográfico é da autoria do arquiteto Giancarlo Latorraca e da designer Ana Heloisa Santiago.