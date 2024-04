Desfile itinerante chega aos corredores do Shopping Frei Caneca

Depois do sucesso da primeira edição, em 2023, o 'Fashion Days' desembarca, pela segunda vez, no Shopping Frei Caneca. Um desfile itinerante pelos corredores do empreendimento, nos moldes 'desconstruído', que acontece no próximo dia 20 de abril, a partir das 12h, para todos os clientes, lojistas e parceiros.

Imagem: Divulgação

O projeto destaca os modelos fora das tradicionais passarelas apresentando as principais tendências de outono-inverno 2024 com marcas presentes no shopping. À frente desse encontro está Reginaldo Fonseca, consultor de moda e pioneiro em levar grandes desfiles para dentro de shopping centers de todo o país. Responsável por toda a curadoria, Reginaldo comanda três desfiles ao longo de toda tarde.