Estilista brasileiro lança nova coleção em Dubai

A 8ª edição do Fashion Factor, maior evento de moda de Dubai, terá como júri e diretor criativo o brasileiro Vincenzo Visciglia. Natural de Tatuí, o estilista é o fundador da grife AAVVA Fashion, marca de alta costura. A cerimônia acontecerá entre os dias 31 de maio e 2 de junho e será marcada por um desfile de abertura exclusivo da AAVVA, celebrando a nova coleção de 10 anos da marca. "La Perla La Ostrica", do italiano, remete a detalhes perolados e de luxo, enfatizando o corpo e a beleza da mulher árabe, incentivando o empoderamento feminino. Além disso, o Fashion Factor contará com competições entre designers independentes da região que terão a oportunidade de destacar sua marca durante o evento.

Vincenzo Visciglia Imagem: AAVVA Fashion/Divulgação

É a segunda vez que o Fashion Factor recebe um desfile destaque da AAVVA, lançando uma nova criação do estilista. Em fevereiro, foi anunciada a coleção Rebirth, que marcou o renascimento da marca emiradense e valorizou o corpo feminino, com fendas, transparência, decotes e brilho, reforçando a elegância das vestimentas usadas em festas de Dubai.