Pé safado, vagina doce e mais: você pode ter um sexo épico com estas dicas

Caindo de boca

Para chegar lá, antes, use as mãos: puxe a ponta e estique um pouquinho a camisinha com os dedos. Cubra a cabeça do pênis com ela e aí, sim é hora de a boca entrar em ação. Desenrole a camisinha com os lábios, bem devagar. Essa é a melhor maneira de evitar romper o látex com os dentes. Camisinhas diferentes também dão um toque a mais. Há opções aromatizadas com sabores de drinques e do tipo "hot" e "ice", com efeito quente ou frio, e texturizadas.

Pé safado

Em vez de masturbar a parceria com as mãos, que tal usar os pés? Fica ainda melhor se você usar um óleo corporal com efeito térmico.

Vem de massagem

Comece pelas costas, desça até as pernas e os pés. Depois, dedique-se ao meio das coxas, zona erógena bem sensível.