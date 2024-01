Muitas vezes nos pegamos reclamando que os parceiros nos "cercam" nos lugares e momentos mais sem sentido do planeta, como quando estamos com a panela no fogo fritando batatas. É uma passada de mão, uma encoxada, mas garanto: o problema mesmo está na situação inversa, quando seu parceiro simplesmente não quer saber de sexo. A tendência das mulheres é achar que algo está errado com elas, mas boa parte das vezes o motivo não tem relação direta com a parceira.

É o que acontece com Fábia, uma mulher de 38 anos, casada com Mauro, de 40. Chegou ao consultório entre desanimada, raivosa e insegura, se queixando de que o marido não está interessado em sexo.

Essa história de que homem sempre quer transar, mesmo doente ou com outros problemas, não é verdade. Muitos podem ter o desejo sexual diminuído pelo estresse, porque estão desmotivados profissionalmente, com medo de perder o emprego, com pouco dinheiro ou com a autoestima abalada. Se nós mulheres passamos por isso, por que eles não haveriam de sofrer também? Além disso, eles também simplesmente podem não gostar tanto assim.