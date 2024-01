Todo mundo pode ter orgasmos múltiplos? Mitos e verdades sobre o prazer

3. Mulheres também podem ejacular durante um orgasmo

Há controvérsias se pode ser chamado de ejaculação. Mas pesquisas científicas já apontaram que algumas mulheres chegam a experimentar essa sensação.

Um estudo de 2011, publicado no Jornal de Medicina Sexual, da Sociedade Internacional para Medicina Sexual, coletou os fluidos de uma voluntária que liberou duas diferentes substâncias. O que eles consideram como ejaculação feminina é um fluido escasso, espesso e esbranquiçado, que presume-se vir da chamada "próstata feminina", a glândula de Skene.

Já o outro líquido liberado por muitas mulheres durante o sexo se assemelha à urina diluída e é proveniente da bexiga.



Em um estudo publicado em 2009 pela Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, 13 mulheres que declararam ejacular com frequência falaram sobre a quantidade de líquido expelido: três delas disseram que a área molhada no lençol tinha o tamanho semelhante a um CD, enquanto as outras declararam liberar uma quantidade bem maior de fluido.

O squirting acontece em uma em cada 10 mulheres, já que nem toda mulher tem as glândulas de skene no corpo. É estimulado por uma série de fatores; não basta apenas ter nascido com as glândulas. A mulher precisa estar muito excitada e ser estimulada de forma específica para ejacular.

4. É possível chegar ao orgasmo sem penetração

Verdade. Tanto homens quanto mulheres podem atingir o orgasmo de outras maneiras, por meio da masturbação ou do sexo oral, por exemplo. Para as mulheres, inclusive, pode ser mais fácil chegar lá com o estímulo do clitóris, a região mais sensível do corpo feminino. Alguns homens também podem sentir facilidade para gozar na masturbação e não na penetração, quando há uma pressão emocional. Diante do par, pode surgir uma ansiedade gerada por inibição ou insegurança, o que não ocorre na masturbação solitária. Sem contar que muitos treinam demais a masturbação, mas ainda são inexperientes na relação a dois.