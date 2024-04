Chama o bombeiro: Fantasias sexuais aumentam a produtividade no trabalho

Melhor que ter uma boa relação com um marido, é ter uma ótima com o ex-marido. Vai por mim.



Essa foi a fantasia dela, mas claro que ainda há muito romantismo no imaginário feminino. Culturalmente, o sexo está atrelado ao amor para as mulheres pelo menos nos últimos três séculos, o que torna comum que as imagens mentais consideradas excitantes e que ativam o desejo e fomentam a excitação feminina ainda tenham um caráter de conexão afetiva, de ser seduzida por figuras consideradas "machos padrão". E tudo bem também.

Estava eu conversando com um coleguinha da minha aula de pilates sobre o tema, ele é dono de uma grande empresa, e acabou me contou o seguinte fato: 'um certo incômodo sobre o ócio dos bombeiros que é obrigado a ter na empresa'. Não era uma questão de descaracterizar a importância da profissão, ele sabe que são treinados para emergências importantes, mas não era o que acontecia de fato.

Continuando sua história, meu colega de pilates acrescentou que, semanalmente nas troca dos turnos, o trabalho dos bombeiros de porte atlético aumenta para socorrer funcionárias da empresa que sofrem com desmaios, ataques de asma e taquicardia, que segundo os bombeiros marombeiros, é teatro puro! Ou seja, meu colega estava indignado por acreditar que tem bancado bombeiros para ressuscitar o tesão da mulherada da empresa!

Nada mais justo, lhe respondo, pois a pele é um órgão sexual importantíssimo. Já está mais que comprovado cientificamente a importância do toque na produção de ocitocina, que é um hormônio que promove sentimentos de amor, união social e bem-estar. Sendo assim, meu colega de pilates estava olhando pelo lado errado da coisa. Enquanto houver bombeiros interessantes na empresa, mais funcionárias ficarão felizes com o labor. É meia hora de pausa no trabalho, para o aumento da produtividade depois. Certeza.

Vai ter riso solto durante o café, quando as colegas tramarão o próximo mal súbito, fazendo um rodízio para não dar na cara. Mas também terá empolgação para seguir o trabalho e voltar na semana que vem com mais uma missão. Se isso não faz parte de um programa de bem-estar e saúde mental no trabalho, não sei o que faz.