Reclamar dos pelos, forçar no sexo oral: saiba identificar um sexo machista

"Conheci um cara no Carnaval. Eu fiz sexo oral nele e quando pedi para fazer em mim, ele disse: 'Ah, mas tem muito pelo'. Eu fiquei no chão. Na hora não falei nada para não perder a temperatura do momento, a gente mudou de posição, enfim...".

Faz alguns anos que a jornalista Vanessa* passou por essa situação, no meio da transa, que hoje identifica como uma postura machista do homem com que se relacionou. "Quase que eu disse: 'Faltou às aulas de biologia? Vulva tem pelo'. Se bem que só tenho essa consciência hoje. Na época não questionava muito."

Se um homem fala sobre a depilação da mulher, ou qualquer aspecto do corpo dela, conduz o ato sexual para práticas em que só ele sente prazer ou não se preocupa em explorar as zonas erógenas dela (não à toa, o fato de homens heterossexuais não encontrarem o clitóris é meme nas redes sociais), é possível que o casal esteja transando de forma machista — muitas vezes sem se dar conta.