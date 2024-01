Reage! Cristais, chás e óleos essenciais que ajudam a fortalecer autoestima

O banho de rosas deve ser tomado ao final da ducha higiênica diária, sendo a mistura jogada do pescoço para baixo. As sobras precisam ser descartadas na natureza.

Mantras

Cada pessoa pode criar o próprio mantra e repeti-lo diariamente. Segundo Juliana, é uma boa ideia fazer um pequeno ritual para descobrir o seu. Pegue caderno e faça duas colunas: de um lado, anote tudo o que ama em você; no outro, liste as características que precisa desenvolver, a partir do seu ponto de vista.



A regra principal é que as duas colunas tenham a mesma quantidade de apontamentos, garantindo o equilíbrio de sentimentos. Para todo atributo que gosta, deve-se acrescentar algo que queira melhorar. E vice-versa.

Com a lista pronta, olhe para ela com carinho e reflita: todos nós somos compostos por erros, acertos, traumas e complicações. Talvez tenhamos errado com escolhas no passado ou perdemos pessoas queridas ou ainda não conseguimos reconhecer nossa importância. Feita essa reflexão, crie uma frase que servirá como mantra. Depois, repita-a diariamente.

Simpatia

Por fim, há inúmeras simpatias voltadas para a autoestima. Uma boa alternativa não foca apenas na beleza, mas trata de uma conexão mais profunda.