'Orientação romântica' expõe diferença entre sexualidade e afetividade

Há uma construção social de que devemos viver afetividades de acordo com a sexualidade. Mas, um homem homossexual pode amar uma mulher. Ele entende que aquele desejo pode ser experimentado com homens, mas pode se permitir ter relações românticas com mulheres.

Quem vive essas romanticidades são bissexuais?

Bissexualidade refere-se à possibilidade de se sentir atraído tanto por homens como por mulheres, enquanto o romantismo refere-se aos estados de humor relacionados ao amor que se pode sentir por qualquer outra pessoa, sem conduzir ao sexo genital.

Para se sentir um bissexual, vale lembrar que é mais que um comportamento sexual, é um posicionamento social. Já as afetividades não são preto no branco. O aspecto afetivo, não se baseia em normas, mas no subjetivo e na construção que cada um faz em relação às suas vontades, seus desejos, suas noções de afeto.

Orientação romântica

Quando as pessoas pensam na separação entre amor e sexo, passa a entender o ser humano com uma riqueza de possibilidades. Abre-se um leque de pluralidade. As pessoas estão se liberando cada vez mais de uma normativa. Agora, basta saber quão dispostas viver essa romanticidade fluída diante de uma sociedade que ainda julga o diferente.