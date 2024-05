Sugada da cigana: como é a prática sexual diferentona que viralizou

No entanto, ele não é focado no pênis do parceiro. A pessoa tem como objetivo os testículos do companheiro, colocando os dois na boca e sugando, tirando todo o ar.

A expressão ficou tão popular mas redes que até o ex-BBB Mahmoud Baydoun, sexólogo, já gravou vídeos ensinando a técnica para você "chupar o saco do boy".

Vale lembrar que os testículos fazem parte de uma área sensível no corpo masculino, o que pode ajudar na excitação de seu companheiro. Não apenas com a sugada da cigana, mas também com carícias e lambidas - mas é bom se certificar de que ele curta a prática.