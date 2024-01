Foto de abacaxi fez cruzeiro viralizar: o que a fruta tem a ver com swing?

Apesar de viral nas redes sociais, o símbolo é um costume internacional e não é recorrente no Brasil. Aqui, outros símbolos como a dama de espadas, a pimenta e a borboleta são relacionados à prática.

Fora do Brasil, existe variação na aplicação do abacaxi. Por exemplo: se um casal deixa o objeto na caixa de correio ou no quintal, quer dizer que está rolando naquele ambiente uma festa swinger. Já quando ele está de cabeça para baixo, significa que o indivíduo está procurando uma festa swinger.

Segundo o site de dicas de viagem Cruise Mummy, o símbolo também está integrado no turismo, sendo visto com frequência justamente nas portas das cabines dos navios de cruzeiro —assim como aconteceu com Adita. Algumas das atrações já até aproveitaram a tendência oferecendo uma bebida que vem no "formato do swing".

Ainda não está claro como a fruta virada de ponta cabeça ganhou este significado, de acordo com o The New York Post. No entanto, a Men's Health informou que a popularidade do símbolo está "aumentando massivamente" entre a comunidade de troca de parceiros.