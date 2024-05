Tá difícil gozar? Tire suas dúvidas e chegue ao orgasmo com mais facilidade

O que pode acontecer é que, por causa das alterações hormonais provocadas pela menopausa, a mulher perca a lubrificação. Mas essa questão pode ser contornada com o uso de lubrificantes comuns ou de pomadas tópicas, conhecidas como creme de estrogênio, que ajudam a estimular a secreção vaginal de mulheres na pós-menopausa.

E se mesmo depois de seguir as recomendações não tiver um orgasmo?

São raras as vezes em que uma mulher que não sente orgasmo tem um problema físico, já que o corpo dela é preparado para ter o orgasmo. A ausência de orgasmo, chamada de anorgasmia, é uma disfunção sexual essencialmente de fundo psicológico. O tratamento recomendado, na maior parte dos casos, é a psicoterapia. Para algumas pacientes, é indicado a fisioterapia, para que ela conheça mais o corpo e a região da vagina.

Fontes: sexóloga Carla Cecarello; a ginecologista Flávia Fairbanks, que participa do ProSex (Projeto Sexualidade), serviço do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Lívia Bentes, fisioterapeuta do Projeto Afrodite da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo)

*Com matéria publicada em 01/07/2023