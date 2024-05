Vagina e pênis envelhecem - e, com adaptações, sexo pode continuar ótimo

Perto dos 45, surge a menopausa. A diminuição dos hormônios testosterona e estradiol causa um grande impacto na saúde da vulva e da vagina, favorecendo infecções genitais e urinárias. A vulva perde tônus, pela diminuição na produção de colágeno, e a vagina fica com as paredes mais finas e lisas. A diminuição da lubrificação pode levar a ferimentos em exames ginecológicos ou no sexo. É fundamental usar lubrificante e é indicado discutir com o ginecologista se há necessidade de reposição hormonal.

50 anos em diante

A diminuição do estrogênio leva a um tecido vulvar e vaginal mais fino, seco e menos elástico, dificultando o sexo. O pH se torna mais ácido, deixando a região mais propensa a infecções. Visitas recorrentes ao ginecologista são necessárias para acompanhamento desses problemas, além de prevenções. Com as medidas certas, a vida sexual segue sem dramas.

Pênis

Adolescência

É durante a adolescência que a produção de testosterona acontece a todo vapor. O pênis aumenta muito de tamanho e a pele fica mais grossa. Além disso, os pelos vão ocupando a região pubiana e engrossando, e os testículos também crescem. Ereções fisiológicas e espontâneas durante a noite e pela manhã, quando a bexiga está cheia, são frequentes. A masturbação é fonte de prazer e autoconhecimento.