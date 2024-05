O que é a tal atração sexual? Mundo de hoje mostra que não há fórmula

Há também um forte componente psíquico, envolvido na percepção das possíveis parcerias afetivo-sexuais, que tem relação com as experiências emocionais que são reveladas pela comunicação verbal ou não verbal.

Há, por exemplo, quem se atraia mais pelo "jeito" da pessoa, do que por seu tipo físico: mais extrovertido, introvertido, vigoroso, tímido, frágil, seguro, de olhar "sombrio", carente, entusiasmado, ousado ou distante.

Muitas vezes, essas características são compatíveis com traços familiares ou o seu oposto, revelando uma possível função de cunho identificatório ou complementar: alguém que cresce em uma família mais "silenciosa", onde há forte comportamento não-verbal, pode se atrair por alguém parecido ou seu oposto, bem mais comunicativo.

Muitas vezes a outra pessoa reforça a possibilidade de repetir padrões de dinâmicas emocionais, que nós já interiorizamos, mesmo que aparentemente não as desejamos: por que mesmo você só se atrai por pessoas comprometidas? Ou abusivos(as)? Ou submissos? Talvez nesses casos não seja bem uma atração sexual, mas sim emocional.

Por fim, há quem sinta atração sexual por alguns tipos físicos, mas o que faz diferença mesmo para mobilizar o tesão é a amizade, a capacidade de interação e a intimidade emocional que se revela.

Parece que esses padrões, inclusive mudam ao longo do tempo: pessoas mais maduras valorizam mais as características de personalidade, do que as estéticas, o que de fato demonstra a inteligência do ser humano e reforça o papel da reprodução na atração sexual, haja vista que boa parte das pessoas mais maduras, não estão interessadas em procriar.