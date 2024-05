Dificuldade em chegar ao orgasmo pode ter várias causas - e soluções

Alguns casos de transtorno de orgasmo são bastante desafiadores. Estatisticamente, mulheres tem mais o que se chama de anorgasmia do que homens e as motivações para isso estão mais relacionadas a aspectos socioculturais.

Mulheres não foram estimuladas a viver com liberdade o prazer sexual, têm menos conhecimento sobre a fisiologia da resposta sexual e da anatomia genital. A ciência não ajudou, pois durante muito tempo esqueceu do clitóris e não se preocupou com fases nas quais as mulheres sofrem com alterações drásticas no seu corpo e psique, como na menopausa por exemplo.

À exceção de problemas de ordem biofisiológica, como no caso de algumas doenças crônicas, alterações neurológicas e lesões medulares, além do uso de medicações que retardam o orgasmo, algumas pessoas ainda assim se queixam de que não conseguem atingir o clímax e não respondem às intervenções clínicas que temos disponíveis.