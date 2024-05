Quer um sexo selvagem sem acidentes? Veja 6 posições ousadas e seguras

O que pode dar errado para ele: ele será o motorista da brincadeira e, se não dirigir o pênis direito para a cavidade vaginal, pode se machucar.

O que pode dar errado para ela: com o suor provocado pela dinâmica, as mãos do parceiro podem escorregar e soltar as pernas da mulher, que certamente se machucará com o atrito.

Para dar certo: penetrar com cautela, sem tirar os olhos da vagina da parceira.

Posição: cachorrinho

É a famosa posição de quatro, com a perna da mulher elevada na lateral.

A mulher fica de joelhos com a mão no chão, o bumbum bem empinado e o parceiro segura uma perna levantada, como se fosse o cachorrinho fazendo xixi no poste.