Swing, anal e mènage e mais práticas sexuais para variar o 'cardápio'

5. Fazer sexo virtual

Eis uma aposta certeira: a dica é começar a videochamada com uma meia-luz colorida ou até colocar uma música de fundo. Usar uma lingerie poderosa também deixa a gente mais segura. A experiência pode justificar até uma produção bem caprichada na make e cabelo. De resto, é explorar palavras picantes e suas intenções, uma ótima maneira de iniciar. Resultado: autoestima e desejo turbinados.

6. Trocar de ambiente

Outra dica é diversificar os lugares da transa. Isso porque, com o passar do tempo, é comum que os casais pratiquem apenas na cama ou no sofá. Só vale a atenção para não infringir nenhuma lei. Quem não abre mão do cômodo de sempre, pode preparar o espaço de maneira diferente, com velas, por exemplo.

7. Transa no chuveiro

Ainda na linha dos lugares diferentes, o chuveiro não pode ficar de fora da lista. Comece lavando as costas do par, a cabeça, fazendo uma massagem no couro cabeludo, e vá descendo — lave o peito, a barriga. Tudo sem pressa: sentem-se no chão do banheiro, deem beijos deliciosos enquanto a água lava a alma. Esqueçam o tempo. De resto, façam o que o pique e o espaço permitirem.