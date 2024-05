Da penetração ao oral: lubrificante turbina sexo e deixa tudo mais gostoso

Produtos mais consistentes, à base de óleo, podem servir para massagear todo o corpo. Uma ideia é se besuntar as pernas e os braços, por exemplo, para estimular o parceiro ou a parceira.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Para descomplicar a masturbação

Seja com um bullet (aquela cápsula vibratória em formato de bala), um vibrador ou com as próprias mãos, a masturbação feminina fica mais confortável se a mulher investir em um bom lubrificante.

Além do contato com o sex toy se tornar mais agradável, ele desliza melhor pelo corpo. Já os dedos também escorregam com mais facilidade durante a exploração do próprio corpo.

Para auxiliar a penetração

Sim, é verdade: em alguns momentos, a vagina feminina pode apresentar ressecamento e precisar de uma ajudinha para ficar lubrificada. Durante o climatério e a menopausa, por exemplo, a flutuação hormonal provoca essa queda na lubrificação natural do órgão.