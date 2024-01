10 verdades que as mulheres querem que os homens saibam sobre orgasmo

"O pinto do homem não é varinha de condão para que eu me satisfaça por mágica, apenas com o movimento britadeira. Precisa saber usar a língua, os dedos e qualquer outra coisa para me fazer chegar ao orgasmo", M.P., 32, maquiadora.

2. O clitóris não existe só no começo

"Tem que estimular até o fim, esperar o tempo da mulher. O orgasmo de verdade só vem quando a mulher se sente desejada e vê que o sexo é sobre os dois", T.T., 28, estudante.

3. Mas também tem muita coisa além dele

"É importante tocar nosso clitóris para chegarmos lá, mas eles acharam que se trata de um botão mágico. Meninos, o corpo é repleto de zonas erógenas para vocês explorarem à vontade, e o clitóris tem uma sensibilidade danada! Chega a doer. Então, cuidado", N.L., 31, professora.

4. Não existe manual para chegar lá

"Bem que a gente queria um manual que os homens pudessem seguir. Mas cada mulher é de um jeito e sente prazer com estímulos diferentes. Esqueça as regras e fórmulas e preste atenção nos sinais que a sua parceira está dando", T.N., figurinista, 33.