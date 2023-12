Mulher agredida pelo marido é salva após escrever carta: 'Já apanhei tanto'

Quando os agentes chegaram no local, a mulher estava próxima a uma janela, aparentava nervosismo e medo com a reação do companheiro, segundo a PM. Ela explicou que era mantida em cárcere dentro de casa com o filho após o marido ter visto alguns vídeos e mensagens no celular dela e se incomodo com o conteúdo.

Mulher entregou carta para pedir ajuda Imagem: Divulgação: PMTO

Na carta em que pedia socorro, a mulher relatou que apanhava do marido com frequência e disse temer pela própria vida e a do filho. "Ele é muito esperto. Chame a polícia. Pede pra virem disfarçado porque é capaz de matar eu e meu filho. Já apanhei tanto. Tentam achar uma forma dele sair pra fora enquanto me tranco no banheiro e vocês levam ele. Chama a polícia".

No depoimento aos investigadores, ela confirmou que era agredida pelo marido. A mulher explicou que os dois mantinham uma relação "conturbada" e que era vítima de agressões físicas e verbais. Ela também descreveu o homem como uma pessoa "bastante ciumenta".

O suspeito foi preso, mas tentou resistir e os agentes precisaram imobilizá-lo e algemá-lo, de acordo com a PM. Ele foi levado para a Central de Flagrantes e encontra-se à disposição da Justiça do Tocantins. Na casa em que as vítimas eram mantidas em cárcere, a polícia apreendeu dois simulacros de arma de fogo que o homem usava para ameaçar a esposa.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.