'Eu era a violência dela': ela se descobriu homofóbica após mãe se assumir

Ali, eu comecei a perceber que eu tinha um lado homofóbico, mas ainda não me considerava plenamente. Eu só achava que estava colocando a minha opinião de não gostar, não achar que era normal para uma mãe. Nem sempre fui uma pessoa com a cabeça aberta.

'Senti revolta e raiva'

Eu sempre via minha mãe com uma mulher nas fotos que ela apresentava como amiga. Nunca passou pela minha cabeça que poderia ser a namorada dela. Mas, o ano em que minha mãe contou que estava tendo um relacionamento com outra mulher, foi o ano que me separei.

Eu estava sofrendo muito, passando dificuldade com relação ao divórcio. Estava envolvida com outros problemas. Ela sempre vinha em casa às sextas para passar um tempo com a minha filha e tomar café.

Eu percebia que ela queria conversar comigo, mas não tinha muito espaço. Ela ficava me rodeando, assim como filho faz com a mãe, sabe? Mas ela nunca falava nada.

Foi quando um dia, de madrugada, eu já estava dormindo, minha mãe fez um grupo no WhatsApp. Colocou eu, minhas duas irmãs e os dois netos — minha filha Julia e meu sobrinho.